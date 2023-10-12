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Квартиры с видом на море в Бали, Индонезия

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17 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
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€197,677
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
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€334,357
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
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€174,144
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
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€169,438
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
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€183,557
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 4/4
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€341,699
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
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€183,557
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
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€249,450
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 204 м²
Этаж 4/4
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€913,080
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Этаж 4/4
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€334,169
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Район Чангу. Расстояние от океана -4 минуты. Инфраструктура комплекса: Ресторан на …
€164,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Территория комплекса со всех сторон окружена лесами. Новая дорога позволяет без проблем доез…
€128,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на берегу океана! В лучшем месте для …
€438,200
Квартира 4 спальни с видом на море в Бали, Индонезия
Квартира 4 спальни с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 7/7
Продажа апартаментов – дуплекса в новостройке, строящейся в Больё-Сюр-Мер и расположенной в …
€2,80 млн
Квартира с видом на море, с террасой, с двором в Бали, Индонезия
Квартира с видом на море, с террасой, с двором
Бали, Индонезия
Площадь 260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
€1,85 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
€1,35 млн
Квартира 3 спальни с видом на море в Бали, Индонезия
Квартира 3 спальни с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Четырехкомнатные апартаменты, жилой площадью 146 кв.м. + терраса 20 кв.м. в Ницце в элитном …
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
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