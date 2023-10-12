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Квартиры с видом на море в Бали, Индонезия
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17 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
82 м²
4/4
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€197,677
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
2
74 м²
1/1
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€334,357
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
50 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€174,144
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
50 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€169,438
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
50 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€183,557
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
87 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! З…
€341,699
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
37 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! З…
€183,557
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
81 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€249,450
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
204 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€913,080
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
121 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€334,169
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
1
1
Район Чангу. Расстояние от океана -4 минуты. Инфраструктура комплекса: Ресторан на …
€164,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
1
1
Территория комплекса со всех сторон окружена лесами. Новая дорога позволяет без проблем доез…
€128,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
1
1
101 м²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на берегу океана! В лучшем месте для …
€438,200
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море
Бали, Индонезия
4
1
156 м²
7/7
Продажа апартаментов – дуплекса в новостройке, строящейся в Больё-Сюр-Мер и расположенной в …
€2,80 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с террасой, с двором
Бали, Индонезия
260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
€1,85 млн
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
2
1
116 м²
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
€1,35 млн
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Квартира 3 спальни с видом на море
Бали, Индонезия
3
1
146 м²
Четырехкомнатные апартаменты, жилой площадью 146 кв.м. + терраса 20 кв.м. в Ницце в элитном …
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Бали, Индонезия
с видом на горы
недорогая
элитная
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