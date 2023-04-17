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Купить квартиру в Бали, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 5
€ 177,522
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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