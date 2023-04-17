Купить квартиру в Бали, Индонезия

Квартира 1 спальня Бали, Индонезия 1 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 5

€ 177,522

Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…