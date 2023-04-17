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Купить недвижимость в Бали, Индонезия

5 объектов найдено
Вилла 1 спальняв Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня
Бали, Индонезия
85 м²
€ 341,395
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
Вилла 5 спаленв Бали, Индонезия
Вилла 5 спален
Бали, Индонезия
700 м²
€ 1,453,400
- Эксклюзивные виллы в закрытой охраняемой резиденции. - Привилегированная локация не имеющ…
Квартира 1 спальняв Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 5
€ 177,522
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
Таунхаус 2 спальнив Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 204,833
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
Вилла 1 спальняв Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня
Бали, Индонезия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 223,041
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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