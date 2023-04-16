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Купить квартиру с видом на море в Индонезия

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Sanur, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 3/4 Этаж
€ 441,342
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
Квартира 2 спальнив Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни
Sanur, Индонезия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 2/4 Этаж
€ 801,621
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
Квартира 1 спальняв Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 125,197
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальняв Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 110,786
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальняв Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 32 м² 3/4 Этаж
€ 98,176
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…

Регионы с недвижимостью на продажу

West Nusa Tenggara
Денпасар
Бали

Параметры недвижимости в Индонезия

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