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Дома в Жамбек, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 2 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 2 ванных
Жамбек, Венгрия
2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 81,285
Продается семейный дом площадью 144 кв.м, построенный в 1990 г. -, с участком 720 кв.м.Дом с…
Дом 2 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 2 ванных
Жамбек, Венгрия
2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 1
€ 158,814
Tata Tóváros family house For sale!Completely renovated family house ( 118 nm ) + separate h…
Дом в Жамбек, Венгрия
Дом
Жамбек, Венгрия
350 м² Количество этажей 1
€ 152,409
Продажа в посевной зоне Jamök, 350 м2 собственности, меблированная пекарня !
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 83,714
Продается огромный семейный дом на тистре!
Дом 2 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 2 ванных
Жамбек, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 142,857
КЕРЕЗДИЧЕСКАЯ ЗВУК В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ! В бассейне Жамбеи, в живописном месте, продается недви…
Дом 2 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 2 ванных
Жамбек, Венгрия
2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 125,682
ЭКЗУРБАН НАСТРОЕНИЕ ТИХО ПОСЛЕ ВСЕГО В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ! Zsámbéki-medencében, в живописной ср…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 122,196
ЭКЗУРБАН НАСТРОЕНИЕ ТИХО ПОСЛЕ ВСЕГО В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ! Zsámbéki-medencében, в живописной ср…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 120,681
КЕРЕЗДИЧЕСКАЯ ЗВУК В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ!В бассейне Jamépi-, в живописной местности, недавно пост…
Дом 2 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 2 ванных
Жамбек, Венгрия
2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 129,475
КЕРЕЗДИЧЕСКАЯ ЗВУК В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ!В бассейне Jamépi-, в живописной местности, недавно пост…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 120,373
КЕРЕЗДИЧЕСКАЯ ЗВУК В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ!В бассейне Jamépi-, в живописной местности, недавно пост…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 136,302
КЕРЕЗДИЧЕСКАЯ ЗВУК В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ!В бассейне Жамбеи, в живописном месте, продается недвижи…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 105 м² Количество этажей 1
€ 122,196
ЭКЗУРБАН НАСТРОЕНИЕ ТИХО ПОСЛЕ ВСЕГО В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ! Zsámbéki-medencében, в живописной ср…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 119,971
На Zsámbék в живописной среде недалеко от центра, тихий асфальтированный один magánutcában с…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 129,475
В тихой асфальтированной частной улице, недалеко от центра, в живописной местности, находитс…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 119,971
На Zsámbék в живописной среде недалеко от центра, тихий асфальтированный один magánutcában с…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 133,325
В тихой асфальтированной частной улице, недалеко от центра, в живописной местности, находитс…
Дом 1 ванная в Жамбек, Венгрия
Дом 1 ванная
Жамбек, Венгрия
1 ванных комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 129,230
На Zsámbék в живописной среде недалеко от центра, тихий асфальтированный один magánutcában с…
Дом 2 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 2 ванных
Жамбек, Венгрия
2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 112,651
На новой недвижимой выгодной цене 2019 года! На Жомбеке, на тихой улице, меньшая квартира к…
Дом 3 ванных в Жамбек, Венгрия
Дом 3 ванных
Жамбек, Венгрия
3 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 156,712
На новый 2019 год большая недвижимая благоприятная цена! На Zsámbék, на тихой улице, 138 из…
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