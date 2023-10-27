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Квартиры в Жамбек, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Жамбек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Жамбек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€221,707
Realting.com
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