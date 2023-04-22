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Венгрия
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медье Веспрем
Zirci jaras
Дома
Дома в Zirci jaras, Венгрия
Зирц
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15 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Зирц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 84,310
Дом 6 комнат
Зирц, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 210,512
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
280 м²
€ 100,118
Дом 3 комнаты
Csesznek, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 78,777
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 44,790
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 142,274
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 75,089
Дом 3 комнаты
Баконьбель, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 103,544
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
172 м²
€ 163,351
Дом 5 комнат
Зирц, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 131,471
Дом 2 ванных
Зирц, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 86,078
Цирцен, в саду, в хорошем состоянии, отремонтированный, продается 4-комнатный семейный дом
Дом 2 ванных
Дудар, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 88,132
On Dudar salesman it 130 nm ones, two generation family houses. The two level immovable s…
Дом 3 ванных
Nagyesztergar, Венгрия
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 89,884
На Nagyestergár продавец он 200nm-es два уровня дома, 1182nm-es с участком. На первом этаже…
Дом 2 ванных
Зирц, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 138,709
* * * * * СЕМЕЙНЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ЗИРЦ! * * * * * На Цирке для продажи его строили в …
Дом 2 ванных
Дудар, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 170,890
* * * В Бакони сердце на Дудар владения eladо * * *
Параметры недвижимости в Zirci jaras, Венгрия
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