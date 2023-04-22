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Дома в Zirci jaras, Венгрия

Зирц
10
15 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Зирц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 84,310
Дом 6 комнат в Зирц, Венгрия
Дом 6 комнат
Зирц, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 210,512
Дом 4 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м²
€ 100,118
Дом 3 комнаты в Csesznek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csesznek, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 78,777
Дом 2 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 44,790
Дом 4 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 142,274
Дом 2 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 75,089
Дом 3 комнаты в Баконьбель, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьбель, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 103,544
Дом 4 комнаты в Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 172 м²
€ 163,351
Дом 5 комнат в Зирц, Венгрия
Дом 5 комнат
Зирц, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 131,471
Дом 2 ванных в Зирц, Венгрия
Дом 2 ванных
Зирц, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 86,078
Цирцен, в саду, в хорошем состоянии, отремонтированный, продается 4-комнатный семейный дом
Дом 2 ванных в Дудар, Венгрия
Дом 2 ванных
Дудар, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 88,132
On Dudar salesman it 130 nm ones, two generation family houses. The two level immovable s…
Дом 3 ванных в Nagyesztergar, Венгрия
Дом 3 ванных
Nagyesztergar, Венгрия
3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 89,884
На Nagyestergár продавец он 200nm-es два уровня дома, 1182nm-es с участком. На первом этаже…
Дом 2 ванных в Зирц, Венгрия
Дом 2 ванных
Зирц, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 138,709
* * * * * СЕМЕЙНЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ЗИРЦ! * * * * * На Цирке для продажи его строили в …
Дом 2 ванных в Дудар, Венгрия
Дом 2 ванных
Дудар, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 170,890
* * * В Бакони сердце на Дудар владения eladо * * *

Параметры недвижимости в Zirci jaras, Венгрия

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