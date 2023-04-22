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Квартиры в Zirci jaras, Венгрия

Зирц
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Зирц, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 105,388

Параметры недвижимости в Zirci jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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