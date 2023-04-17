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Купить недвижимость в Зирц, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Зирц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 85,694
Квартира 4 комнатыв Зирц, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 107,118
Дом 6 комнатв Зирц, Венгрия
Дом 6 комнат
Зирц, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 213,968
Дом 4 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м²
€ 101,762
Дом 2 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 45,525
Дом 4 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 144,609
Дом 2 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Зирц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 76,322
Дом 4 комнатыв Зирц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Зирц, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 172 м²
€ 166,033
Дом 5 комнатв Зирц, Венгрия
Дом 5 комнат
Зирц, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 133,630
Дом 2 ванныхв Зирц, Венгрия
Дом 2 ванных
Зирц, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 86,955
Цирцен, в саду, в хорошем состоянии, отремонтированный, продается 4-комнатный семейный дом
Дом 2 ванныхв Зирц, Венгрия
Дом 2 ванных
Зирц, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 140,123
* * * * * СЕМЕЙНЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ЗИРЦ! * * * * * На Цирке для продажи его строили в …
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