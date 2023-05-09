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Дома в Замарди, Венгрия

34 объекта найдено
Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
€ 348,949
Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€ 246,870
Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€ 1,061,083
Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 142,373
Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 376,080
Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 254,929
Дом 8 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 8 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€ 214,634
Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€ 496,963
Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 117,256
Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€ 400,257
Дом 8 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 8 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
€ 604,415
Дом 2 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 241,497
Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
€ 922,000
Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€ 257,615
Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€ 292,805
Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 443,237
Дом 12 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 12 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
€ 1,127,972
Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 268,360
Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
€ 1,208,829
Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 177 м²
€ 185,354
Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 564,120
Дом 4 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 4 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
€ 84,696
Дом 2 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 2 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 77,787
Дом 4 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 4 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
€ 172,439
Дом 5 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 5 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
€ 404,276
Дом 5 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 5 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
€ 404,276
Дом 3 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 3 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
€ 280,747
Дом 3 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 3 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
€ 149,248
Дом 2 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 2 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
€ 85,796
Дом 2 ванных в Замарди, Венгрия
Дом 2 ванных
Замарди, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€ 80,855
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