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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Siofoki jaras
Замарди
Жильё в Замарди, Венгрия
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56 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5
3
112 м²
€ 348,949
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
6
2
186 м²
€ 246,870
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5
3
110 м²
€ 1,061,083
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
70 м²
€ 142,373
Квартира 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
61 м²
€ 335,517
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4
2
90 м²
€ 376,080
Квартира 2 комнаты
Замарди, Венгрия
2
1
33 м²
€ 107,183
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4
2
130 м²
€ 254,929
Дом 8 комнат
Замарди, Венгрия
8
4
300 м²
€ 214,634
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
6
3
120 м²
€ 496,963
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
32 м²
€ 117,256
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
6
3
120 м²
€ 400,257
Дом 8 комнат
Замарди, Венгрия
8
5
280 м²
€ 604,415
Квартира 2 комнаты
Замарди, Венгрия
2
1
62 м²
€ 228,066
Дом 2 комнаты
Замарди, Венгрия
2
1
47 м²
€ 241,497
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5
2
330 м²
€ 922,000
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4
2
106 м²
€ 257,615
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4
2
106 м²
€ 292,805
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5
2
160 м²
€ 443,237
Дом 12 комнат
Замарди, Венгрия
12
8
500 м²
€ 1,127,972
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5
2
85 м²
€ 268,360
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
250 м²
€ 1,208,829
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
6
6
177 м²
€ 185,354
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5
3
140 м²
€ 564,120
Дом 4 ванных
Замарди, Венгрия
4
170 м²
1
€ 84,696
Дом 2 ванных
Замарди, Венгрия
2
180 м²
2
€ 77,787
Квартира 1 ванная
Замарди, Венгрия
1
70 м²
€ 195,849
Квартира 1 ванная
Замарди, Венгрия
1
59 м²
€ 149,592
Квартира 1 ванная
Замарди, Венгрия
1
66 м²
€ 172,267
Квартира 1 ванная
Замарди, Венгрия
1
94 м²
€ 293,985
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