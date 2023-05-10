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Дома в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

Заласентгрот
49
111 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 45,000
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 112,803
Дом 3 комнаты в Zalaszentlaszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaszentlaszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 174,993
Дом 2 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 30 м²
€ 15,884
Дом 1 комната в Kehidakustany, Венгрия
Дом 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€ 40,114
Дом 5 комнат в Kehidakustany, Венгрия
Дом 5 комнат
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€ 201,646
Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 20,192
Дом 3 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 92,881
Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 17 м²
€ 14,511
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 78,074
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€ 41,729
Дом 3 комнаты в Batyk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 145,110
Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 131,649
Дом 6 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 93,958
Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 45,498
Дом 1 комната в Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€ 6,704
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€ 323,065
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€ 15,884
Дом 3 комнаты в Ohid, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ohid, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 22,884
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 91,266
Дом 2 комнаты в Mihalyfa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Mihalyfa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€ 15,884
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 48,190
Дом 2 комнаты в Batyk, Венгрия
Дом 2 комнаты
Batyk, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 35,000
Дом 2 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 120,880
Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€ 148,071
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
€ 17,000
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 23,961
Дом 1 комната в Nagygoerbo, Венгрия
Дом 1 комната
Nagygoerbo, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 60 м²
€ 18,576

Параметры недвижимости в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

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