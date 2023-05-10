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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaszentgroti jaras
Жильё в Zalaszentgroti jaras, Венгрия
Заласентгрот
57
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171 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
2
1
100 м²
€ 45,000
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
90 м²
€ 112,803
Дом 3 комнаты
Zalaszentlaszlo, Венгрия
3
1
140 м²
€ 174,993
Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
2
30 м²
€ 15,884
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1
1
44 м²
€ 93,958
Дом 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1
30 м²
€ 40,114
Дом 5 комнат
Kehidakustany, Венгрия
5
2
102 м²
€ 201,646
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1
1
35 м²
€ 20,192
Дом 3 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
3
1
90 м²
€ 92,881
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1
17 м²
€ 14,511
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
100 м²
€ 78,074
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2
70 м²
€ 41,729
Квартира 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
81 м²
€ 104,727
Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
3
1
92 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
110 м²
€ 145,110
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1
1
28 м²
€ 42,806
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4
2
110 м²
€ 131,649
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
6
1
180 м²
€ 93,958
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4
1
100 м²
€ 45,498
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1
30 м²
€ 6,704
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
92 м²
€ 323,065
Квартира 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
106 м²
€ 91,266
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2
50 м²
€ 15,884
Дом 3 комнаты
Ohid, Венгрия
3
1
76 м²
€ 22,884
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
1
87 м²
€ 91,266
Дом 2 комнаты
Mihalyfa, Венгрия
2
1
67 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2
40 м²
€ 15,884
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3
2
73 м²
€ 48,190
Дом 2 комнаты
Batyk, Венгрия
2
1
61 м²
€ 35,000
Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
2
1
60 м²
€ 120,880
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Параметры недвижимости в Zalaszentgroti jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
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