Купить дом в Заласентгрот, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaszentgroti jaras
Заласентгрот
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Дом
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49 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 47,446
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 156,120
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
26 м²
€ 7,925
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 129,614
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 92,506
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 44,795
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 7,422
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 318,071
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 140,216
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
50 м²
€ 15,638
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 91,180
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 15,638
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
73 м²
€ 47,446
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
€ 145,782
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
77 м²
€ 17,000
Я предлагаю на продажу между Zalakoppány и Zalaszentgrót, фермерским домом в холмистой и хол…
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 23,590
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 140,000
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 75,000
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 83,494
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 30,482
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 59,638
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 47,446
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 37,108
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 42,144
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 92,506
Дом 5 комнат
Заласентгрот, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 164,336
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 17,229
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 83,494
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 119,011
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 79,253
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