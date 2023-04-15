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Купить дом в Заласентгрот, Венгрия

49 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 47,446
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 156,120
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 26 м²
€ 7,925
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 129,614
Дом 6 комнатв Заласентгрот, Венгрия
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 92,506
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 44,795
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 7,422
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 318,071
Дом 6 комнатв Заласентгрот, Венгрия
Дом 6 комнат
Заласентгрот, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 140,216
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 15,638
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 91,180
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 15,638
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 47,446
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 145,782
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 77 м²
€ 17,000
Я предлагаю на продажу между Zalakoppány и Zalaszentgrót, фермерским домом в холмистой и хол…
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 23,590
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 140,000
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 75,000
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 83,494
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 30,482
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 59,638
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 47,446
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 37,108
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 42,144
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 92,506
Дом 5 комнатв Заласентгрот, Венгрия
Дом 5 комнат
Заласентгрот, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 164,336
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 17,229
Дом 3 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 83,494
Дом 2 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 119,011
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 79,253
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