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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Надьканижаский яраш
Zalakaros
Жильё в Zalakaros, Венгрия
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46 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 105,773
Дом 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 39,638
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 71,132
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 113,706
Дом 5 комнат
Zalakaros, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 86,998
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 20,890
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат
24 м²
€ 20,890
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
187 м²
€ 110,797
Дом 7 комнат
Zalakaros, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
143 м²
€ 198,060
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 74,041
Дом 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
20 м²
€ 13,195
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 97,840
Дом 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
53 м²
€ 14,544
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 198,060
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат
31 м²
€ 7,801
Дом 6 комнат
Zalakaros, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 100,484
Дом 8 комнат
Zalakaros, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
275 м²
€ 237,725
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 43,102
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 157,337
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 112,384
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 211,281
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 211,281
Дом 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 52,622
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 96,518
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 118,730
Дом 11 комнат
Zalakaros, Венгрия
11 Количество комнат
6 ванных комнат
234 м²
€ 209,298
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
€ 338,473
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 47,598
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
€ 211,281
Дом 8 комнат
Zalakaros, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
226 м²
€ 396,384
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