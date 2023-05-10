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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaegerszegi jaras
Квартиры
Квартиры в Залаэгерсег, Венгрия
Квартира
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56 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
46 м²
€ 113,880
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€ 110,973
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€ 148,771
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€ 130,760
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€ 107,419
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€ 69,997
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
57 м²
€ 67,036
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€ 65,959
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€ 91,266
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
105 м²
€ 134,341
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€ 82,112
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€ 80,497
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
52 м²
€ 82,112
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5
2
122 м²
€ 156,148
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
2
109 м²
€ 209,992
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
57 м²
€ 76,728
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
1
99 м²
€ 99,612
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€ 69,997
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
65 м²
€ 80,228
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
65 м²
€ 71,395
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1
1
44 м²
€ 67,305
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
1
69 м²
€ 122,495
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€ 91,535
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
56 м²
€ 80,228
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€ 68,920
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
87 м²
€ 131,649
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1
1
36 м²
€ 53,575
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€ 107,419
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€ 99,612
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
77 м²
€ 134,341
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Параметры недвижимости в Залаэгерсег, Венгрия
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