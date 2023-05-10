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Квартиры в Залаэгерсег, Венгрия

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56 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 113,880
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 110,973
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 148,771
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 130,760
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 107,419
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 69,997
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 67,036
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 65,959
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 91,266
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€ 134,341
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 82,112
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 80,497
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 82,112
Квартира 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€ 156,148
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 209,992
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 76,728
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 99,612
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 69,997
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 80,228
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 71,395
Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 67,305
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 122,495
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 91,535
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 80,228
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 68,920
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 131,649
Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 53,575
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 107,419
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 99,612
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 134,341

Параметры недвижимости в Залаэгерсег, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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