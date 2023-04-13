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Купить особняк в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
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1 объект найдено
Особняк 4 спальнив Cserszegtomaj, Венгрия
Особняк 4 спальни
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м² Количество этажей 2
€ 325,000
В Черсегтомае мы предлагаем на продажу 4-комнатный семейный дом площадью 221 м2, построенный…

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

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