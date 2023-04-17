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Купить дом в Захоньский яраш, Венгрия

Захонь
2
9 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Захонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Захонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 80,071
Дом 4 комнатыв Захонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Захонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 88,105
Дом 2 комнатыв Tuzser, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tuzser, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 25,441
Дом 1 комнатав Tuzser, Венгрия
Дом 1 комната
Tuzser, Венгрия
1 Количество комнат 46 м²
€ 9,373
Дом 3 комнатыв Tuzser, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tuzser, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 41,508
Дом 3 комнатыв Tuzser, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tuzser, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 58,647
Дом 2 комнатыв Эперьешке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эперьешке, Венгрия
2 Количество комнат 65 м²
€ 5,088
Дом 3 комнатыв Tuzser, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tuzser, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 278 м²
€ 40,169
Дом 3 комнатыв Tuzser, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tuzser, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 44,186

Параметры недвижимости в Захоньский яраш, Венгрия

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