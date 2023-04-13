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Купить вилла в Западно-Задунайский край, Венгрия

Koermendi jaras
1
Szombathelyi jaras
1
Надьканижаский яраш
1
Сомбатхей
1
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3 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Nadasd, Венгрия
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Вилла 18 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат 560 м² 2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…
Виллав Kerecseny, Венгрия
Вилла
Kerecseny, Венгрия
982 м² Количество этажей 3
€ 226,678
Единая возможность нашего предложения! Продавец его 18. замок века, с 7 га участка, разрешен…

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

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