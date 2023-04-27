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Жильё в Вишеград, Венгрия

23 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вишеград, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 146,759
Дом 5 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 509,244
Дом 2 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вишеград, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 90,889
Дом 5 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 227,222
Дом 3 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вишеград, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 147,026
Дом 5 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 292,715
Дом 5 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м²
€ 320,784
Дом 2 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вишеград, Венгрия
2 Количество комнат 43 м²
€ 129,650
Дом 6 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 6 комнат
Вишеград, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 173,491
Дом 4 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вишеград, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 160,125
Дом 2 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вишеград, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 45,177
Дом 2 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вишеград, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м²
€ 211,183
Дом 8 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 8 комнат
Вишеград, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 319,447
Дом 6 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 6 комнат
Вишеград, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 268 м²
€ 286,032
Дом 1 комната в Вишеград, Венгрия
Дом 1 комната
Вишеград, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м²
€ 85,542
Дом 2 ванных в Вишеград, Венгрия
Дом 2 ванных
Вишеград, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 93,201
Дом 5 ванных в Вишеград, Венгрия
Дом 5 ванных
Вишеград, Венгрия
5 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 197,496
Чтобы увидеть и полюбить, это предложение об этом. В Вышеграде, где история проходит по улиц…
Коттедж в Вишеград, Венгрия
Коттедж
Вишеград, Венгрия
500 м² Количество этажей 2
€ 776,671
В Вишеграде, рядом с дорогой 11, красивый парк когда-то был поместьем Гунделя. В огромном па…
Дом 4 ванных в Вишеград, Венгрия
Дом 4 ванных
Вишеград, Венгрия
4 ванных комнат 339 м² Количество этажей 1
€ 158,579
Дом 1 ванная в Вишеград, Венгрия
Дом 1 ванная
Вишеград, Венгрия
1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 1
€ 86,641
Продается дом для отпуска площадью 85 кв.м с необыкновенной панорамой!Дом для отпуска, постр…
Дом 3 ванных в Вишеград, Венгрия
Дом 3 ванных
Вишеград, Венгрия
3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 784,835
- НА ДУНКАНЬЯР ПАНОРАМНЫЙ ДОМ - На Visegrád Gizellatelep для продажи, с исключительной пано…
Квартира 1 ванная в Вишеград, Венгрия
Квартира 1 ванная
Вишеград, Венгрия
1 ванных комнат 100 м²
€ 91,040
В типичном доме с большим двором мы предлагаем на продажу изолированную, полностью отремонти…
Дом 3 ванных в Вишеград, Венгрия
Дом 3 ванных
Вишеград, Венгрия
3 ванных комнат 191 м² Количество этажей 3
€ 124,353
На Висеграде, недалеко от продавца цитадели он на 1522 нм участки, трехъярусный дом семьи
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