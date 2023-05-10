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Дома в Veszpremi jaras, Венгрия

Веспрем
25
42 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Надьважонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьважонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 102,035
Дом 8 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 347,295
Дом 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 215,107
Дом 3 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 67,036
Дом 2 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 75,113
Дом 7 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
€ 495,366
Дом 4 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 86,151
Дом 5 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€ 268,951
Дом 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
€ 376,370
Дом 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 372,871
Дом 2 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 98,266
Дом 4 комнаты в Немешвамош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Немешвамош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 126,534
Дом 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€ 161,263
Дом 2 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€ 107,419
Дом 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 201,915
Дом 5 комнат в Надьважонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьважонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€ 196,262
Дом 3 комнаты в Надьважонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьважонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
€ 188,454
Дом 5 комнат в Надьважонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьважонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 126 м²
€ 161,263
Дом 2 ванных в Barnag, Венгрия
Дом 2 ванных
Barnag, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
€ 100,592
Дом 2 ванных в Марко, Венгрия
Дом 2 ванных
Марко, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 145,188
Дом 1 ванная в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 100,368
Дом 2 ванных в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
€ 125,181
Дом в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€ 112,077
Дом 2 ванных в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 124,958
Дом 1 ванная в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
€ 114,695
Дом 1 ванная в Band, Венгрия
Дом 1 ванная
Band, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
€ 137,019
Дом 2 ванных в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
€ 111,545
Дом 1 ванная в Тотважонь, Венгрия
Дом 1 ванная
Тотважонь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€ 179,948
Дом 1 ванная в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
€ 83,352
Дом 3 ванных в Сентгаль, Венгрия
Дом 3 ванных
Сентгаль, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
€ 252,834

Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия

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