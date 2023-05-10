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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Veszpremi jaras
Дома
Дома в Veszpremi jaras, Венгрия
Веспрем
25
Дом
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42 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Надьважонь, Венгрия
3
1
77 м²
€ 102,035
Дом 8 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
8
2
160 м²
€ 347,295
Дом 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
80 м²
€ 215,107
Дом 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
3
1
50 м²
€ 67,036
Дом 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
2
1
68 м²
€ 75,113
Дом 7 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
7
5
320 м²
€ 495,366
Дом 4 комнаты
Сентгаль, Венгрия
4
1
120 м²
€ 86,151
Дом 5 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
5
2
172 м²
€ 268,951
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4
1
157 м²
€ 376,370
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4
1
155 м²
€ 372,871
Дом 2 комнаты
Сентгаль, Венгрия
2
1
88 м²
€ 98,266
Дом 4 комнаты
Немешвамош, Венгрия
4
1
120 м²
€ 126,534
Дом 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
115 м²
€ 161,263
Дом 2 комнаты
Сентгаль, Венгрия
2
1
96 м²
€ 107,419
Дом 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
85 м²
€ 201,915
Дом 5 комнат
Надьважонь, Венгрия
5
2
123 м²
€ 196,262
Дом 3 комнаты
Надьважонь, Венгрия
3
3
114 м²
€ 188,454
Дом 5 комнат
Надьважонь, Венгрия
5
5
126 м²
€ 161,263
Дом 2 ванных
Barnag, Венгрия
2
130 м²
3
€ 100,592
Дом 2 ванных
Марко, Венгрия
2
140 м²
2
€ 145,188
Дом 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
1
120 м²
2
€ 100,368
Дом 2 ванных
Veszpremi jaras, Венгрия
2
110 м²
1
€ 125,181
Дом
Veszpremi jaras, Венгрия
90 м²
1
€ 112,077
Дом 2 ванных
Veszpremi jaras, Венгрия
2
150 м²
2
€ 124,958
Дом 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
1
85 м²
1
€ 114,695
Дом 1 ванная
Band, Венгрия
1
138 м²
2
€ 137,019
Дом 2 ванных
Veszpremi jaras, Венгрия
2
107 м²
1
€ 111,545
Дом 1 ванная
Тотважонь, Венгрия
1
210 м²
2
€ 179,948
Дом 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
1
130 м²
1
€ 83,352
Дом 3 ванных
Сентгаль, Венгрия
3
330 м²
3
€ 252,834
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Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия
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