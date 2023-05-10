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Коттеджи в Veszpremi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 ванная в Veszpremi jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€ 135,845

Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
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