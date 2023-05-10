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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Veszpremi jaras
Квартиры
Квартиры в Veszpremi jaras, Венгрия
Веспрем
43
Квартира
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50 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
78 м²
€ 193,570
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4
1
68 м²
€ 128,957
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€ 106,342
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
43 м²
€ 145,918
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
3
1
51 м²
€ 50,883
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
52 м²
€ 102,304
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4
1
77 м²
€ 134,341
Квартира 2 комнаты
Херенд, Венгрия
2
1
48 м²
€ 104,996
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
33 м²
€ 110,111
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€ 102,169
Квартира 1 комната
Veszpremi jaras, Венгрия
1
1
37 м²
€ 95,573
Квартира 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
2
1
43 м²
€ 56,267
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4
1
68 м²
€ 128,957
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
3
1
64 м²
€ 67,278
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
41 м²
€ 69,997
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
78 м²
€ 187,108
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€ 161,532
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
56 м²
€ 103,650
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
41 м²
€ 80,766
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
25 м²
€ 75,382
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 103,650
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
3
1
64 м²
€ 67,278
Квартира 4 комнаты
Херенд, Венгрия
4
1
127 м²
€ 148,071
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
85 м²
€ 228,568
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€ 133,264
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€ 93,958
Квартира 3 комнаты
Немешвамош, Венгрия
3
1
60 м²
€ 134,341
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
3
1
85 м²
€ 166,917
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4
1
81 м²
€ 181,724
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Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
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