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Жильё в Veszpremi jaras, Венгрия

Веспрем
68
92 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 193,570
Дом 3 комнаты в Надьважонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьважонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 102,035
Дом 8 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 347,295
Дом 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 215,107
Дом 3 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 67,036
Квартира 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 128,957
Дом 2 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 106,342
Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 145,918
Квартира 3 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 50,883
Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 102,304
Квартира 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 134,341
Дом 7 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
€ 495,366
Дом 4 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 86,151
Квартира 2 комнаты в Херенд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Херенд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 104,996
Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 110,111
Квартира 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 102,169
Дом 5 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€ 268,951
Квартира 1 комната в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€ 95,573
Квартира 2 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 56,267
Квартира 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 128,957
Дом 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
€ 376,370
Дом 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€ 372,871
Дом 4 комнаты в Немешвамош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Немешвамош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 126,534
Квартира 3 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 67,278
Дом 2 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 98,266
Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 69,997
Дом 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€ 161,263
Квартира 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 187,108

Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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