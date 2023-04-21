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Дома в Veresegyhaz, Венгрия

126 объектов найдено
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 231 м²
€ 504,379
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 139,441
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 185,656
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 319 м²
€ 690,301
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 244 м²
€ 663,741
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 156,706
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 183,266
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м²
€ 318,723
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 94 м²
€ 196,280
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 163,346
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 398,404
Дом 8 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 8 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 374 м²
€ 1,181,931
Верезегихаз является одним из наиболее динамично развивающихся небольших городов в агломерац…
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 197,874
Дом 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 124,568
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 305,443
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 305,443
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 225,497
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 369,188
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 398,138
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 289,507
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 411,684
Я предлагаю на продажу роскошный семейный дом площадью 180 кв. М, построенный в 2020 году на…
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 252,057
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 385,124
Дом 6 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 217,528
Дом 7 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 7 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 342,627
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 194 м²
€ 345,018
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 232,402
Дом 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 193,624
Дом 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 307,037
Дом 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 424,698
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