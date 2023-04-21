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Квартиры в Veresegyhaz, Венгрия

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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 79,681
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 212,455
Квартира 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 135,431
Квартира 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 128,817
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 105,975
Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 92,695
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 262,947
Квартира 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 132,536
Квартира 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 262,947
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 119,256
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 363,530
Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 286,585
Квартира 1 ванная в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 1 ванная
Veresegyhaz, Венгрия
1 ванных комнат 88 м²
€ 111,213
На продажу предложение около Veresegyházok vasütállomás он 1. Наверху кирпичное здание 88m2-…
Квартира 1 ванная в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 1 ванная
Veresegyhaz, Венгрия
1 ванных комнат 85 м²
€ 107,422
На продажу предложение около Veresegyházok vasütállomás он 2. Наверху кирпичное здание 85m2-…
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