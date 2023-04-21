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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Veresegyhaz
Жильё в Veresegyhaz, Венгрия
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140 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 79,681
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
231 м²
€ 504,379
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 139,441
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 185,656
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
319 м²
€ 690,301
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
244 м²
€ 663,741
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 212,455
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 135,431
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 156,706
Дом 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 183,266
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 318,723
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
94 м²
€ 196,280
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 163,346
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 398,404
Дом 8 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
374 м²
€ 1,181,931
Верезегихаз является одним из наиболее динамично развивающихся небольших городов в агломерац…
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
157 м²
€ 197,874
Дом 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 124,568
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 305,443
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 305,443
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 225,497
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 369,188
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 398,138
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 128,817
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 289,507
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 411,684
Я предлагаю на продажу роскошный семейный дом площадью 180 кв. М, построенный в 2020 году на…
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 252,057
Дом 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 385,124
Дом 6 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 217,528
Дом 7 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 342,627
Дом 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
194 м²
€ 345,018
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