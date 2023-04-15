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Купить дом в Velence, Венгрия

41 объект найдено
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 344,311
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 490,359
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 182,891
Дом 6 комнатв Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м²
€ 527,467
Дом 6 комнатв Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 244 м²
€ 211,517
Дом 1 комнатав Velence, Венгрия
Дом 1 комната
Velence, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 70,903
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 217,348
Дом 2 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 89,855
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 219,734
Дом 2 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 79,253
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 132,264
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 212,047
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 217,348
Дом 2 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 81,373
Дом 7 комнатв Velence, Венгрия
Дом 7 комнат
Velence, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 344,577
Дом 3 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат 135 м²
€ 219,734
Дом 3 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 259,758
Дом 3 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 105,758
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 219,999
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 225,300
Дом 3 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 158,770
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 204,095
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м²
€ 371,082
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 368,432
Дом 1 ваннаяв Velence, Венгрия
Дом 1 ванная
Velence, Венгрия
1 ванных комнат 30 м²
€ 87,469
Дом 8 комнатв Velence, Венгрия
Дом 8 комнат
Velence, Венгрия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 540 м²
€ 490,359
Дом 2 ванныхв Velence, Венгрия
Дом 2 ванных
Velence, Венгрия
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 103,528
Дом 2 ванныхв Velence, Венгрия
Дом 2 ванных
Velence, Венгрия
2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 81,675
The middle of a Venetian real estate for sale, the numbered streets! Venice I offer this …
Дом 1 ваннаяв Velence, Венгрия
Дом 1 ванная
Velence, Венгрия
1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 78,364
Дом 1 ваннаяв Velence, Венгрия
Дом 1 ванная
Velence, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 195,799
Продается венецианский семейный дом с отдельной входной квартирой. В Венеции, в Новом городе…
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