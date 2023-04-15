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Купить квартиру в Velence, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 7 комнатв Velence, Венгрия
Квартира 7 комнат
Velence, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 323 м²
€ 792,526
Квартира 2 ванныхв Velence, Венгрия
Квартира 2 ванных
Velence, Венгрия
2 ванных комнат 97 м²
€ 102,913
С венецианским новым зданием, садом, дуплексной квартирой! Внутренняя двухэтажная, садова…
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