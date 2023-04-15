Купить недвижимость в Velence, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Gardonyi jaras
Velence
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43 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 344,311
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 490,359
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 182,891
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
158 м²
€ 527,467
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
244 м²
€ 211,517
Дом 1 комната
Velence, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 70,903
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 217,348
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 89,855
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 219,734
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 79,253
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
€ 132,264
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 212,047
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 217,348
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 81,373
Квартира 7 комнат
Velence, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
323 м²
€ 792,526
Дом 7 комнат
Velence, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 344,577
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат
135 м²
€ 219,734
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 259,758
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 105,758
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 219,999
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 225,300
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 158,770
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 204,095
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
€ 371,082
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
€ 368,432
Дом 1 ванная
Velence, Венгрия
1 ванных комнат
30 м²
€ 87,469
Дом 8 комнат
Velence, Венгрия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
540 м²
€ 490,359
Дом 2 ванных
Velence, Венгрия
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 103,528
Дом 2 ванных
Velence, Венгрия
2 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 81,675
The middle of a Venetian real estate for sale, the numbered streets! Venice I offer this …
Дом 1 ванная
Velence, Венгрия
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 78,364
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