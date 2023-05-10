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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vecsesi jaras
Дома
Дома в Vecsesi jaras, Венгрия
Вечеш
49
Илле
48
Maglod
34
Дом
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135 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
1
75 м²
€ 174,724
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
2
142 м²
€ 183,070
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
1
89 м²
€ 185,762
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
4
91 м²
€ 122,495
Дом 7 комнат
Maglod, Венгрия
7
2
157 м²
€ 267,875
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
2
100 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
4
2
121 м²
€ 201,915
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
2
1
56 м²
€ 74,843
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
4
210 м²
€ 193,839
Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
2
1
57 м²
€ 113,073
Дом 1 комната
Вечеш, Венгрия
1
1
29 м²
€ 74,036
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
4
2
136 м²
€ 231,261
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
139 м²
€ 371,255
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
5
2
129 м²
€ 349,718
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
5
2
129 м²
€ 336,257
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
5
2
120 м²
€ 120,880
Дом 12 комнат
Вечеш, Венгрия
12
5
193 м²
€ 402,485
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
4
1
116 м²
€ 161,263
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
60 м²
€ 154,802
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
165 м²
€ 323,065
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
2
168 м²
€ 309,604
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
69 м²
€ 161,263
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
2
1
44 м²
€ 74,036
Дом
Вечеш, Венгрия
340 м²
€ 228,568
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
95 м²
€ 188,185
Дом 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
75 м²
€ 139,726
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
1
118 м²
€ 201,646
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
4
1
90 м²
€ 181,724
Дом 8 комнат
Maglod, Венгрия
8
2
197 м²
€ 212,684
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
2
1
109 м²
€ 166,648
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Параметры недвижимости в Vecsesi jaras, Венгрия
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