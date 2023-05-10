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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vecsesi jaras
Квартиры
Квартиры в Vecsesi jaras, Венгрия
Илле
10
Вечеш
7
Maglod
5
Квартира
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23 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Илле, Венгрия
2
1
41 м²
€ 102,304
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
62 м²
€ 174,724
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
1
64 м²
€ 137,841
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
1
75 м²
€ 164,225
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
1
65 м²
€ 137,033
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
1
64 м²
€ 140,802
Квартира 1 комната
Илле, Венгрия
1
1
29 м²
€ 57,882
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
62 м²
€ 74,036
Квартира 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
75 м²
€ 155,879
Квартира 2 комнаты
Илле, Венгрия
2
1
53 м²
€ 118,457
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
110 м²
€ 148,071
Квартира 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
75 м²
€ 145,110
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
92 м²
€ 169,609
Квартира 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
63 м²
€ 134,341
Квартира 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
2
92 м²
€ 201,915
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
3
1
107 м²
€ 144,033
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
3
1
78 м²
€ 134,341
Квартира 1 ванная
Илле, Венгрия
1
50 м²
€ 76,003
Квартира 1 ванная
Вечеш, Венгрия
1
53 м²
€ 73,541
Квартира 1 ванная
Ecser, Венгрия
1
165 м²
€ 86,193
Квартира 1 ванная
Вечеш, Венгрия
1
70 м²
€ 97,686
Квартира 1 ванная
Maglod, Венгрия
1
62 м²
€ 87,113
Квартира 2 ванных
Илле, Венгрия
2
188 м²
€ 131,014
Параметры недвижимости в Vecsesi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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