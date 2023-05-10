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  5. Vecsesi jaras

Жильё в Vecsesi jaras, Венгрия

Илле
58
Вечеш
56
Maglod
39
158 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 174,724
Квартира 2 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 102,304
Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€ 183,070
Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 185,762
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
€ 122,495
Квартира 3 комнаты в Вечеш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 174,724
Квартира 3 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 164,225
Квартира 3 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 137,841
Квартира 3 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 140,802
Квартира 3 комнаты в Илле, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 137,033
Дом 7 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 7 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€ 267,875
Дом 3 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 3 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€ 201,915
Дом 2 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 74,843
Квартира 1 комната в Илле, Венгрия
Квартира 1 комната
Илле, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€ 57,882
Дом 6 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€ 193,839
Дом 2 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 113,073
Дом 1 комната в Вечеш, Венгрия
Дом 1 комната
Вечеш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€ 74,036
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 231,261
Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€ 371,255
Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 349,718
Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 336,257
Дом 5 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 120,880
Дом 12 комнат в Вечеш, Венгрия
Дом 12 комнат
Вечеш, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 193 м²
€ 402,485
Дом 4 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€ 161,263
Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 154,802
Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€ 323,065
Дом 4 комнаты в Вечеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вечеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€ 309,604
Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 161,263
Дом 2 комнаты в Илле, Венгрия
Дом 2 комнаты
Илле, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 74,036

Параметры недвижимости в Vecsesi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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