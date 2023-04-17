Купить дом в Vasvari jaras, Венгрия

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17 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 61,593
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 20,085
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
40 м²
€ 5,222
Дом 6 комнат
Oszko, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 85,427
Дом 2 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 26,512
Дом 4 комнаты
Olaszfa, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 149,965
Дом 6 комнат
Вашвар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
169 м²
€ 131,220
Дом 2 комнаты
Oszko, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 70,966
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 26,512
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 72,305
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 56,237
Дом 4 комнаты
Petomihalyfa, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 73,644
Дом 4 комнаты
Olaszfa, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 174,067
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
48 м²
€ 17,674
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 62,932
Дом 2 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 22,763
Дом 3 ванных
Вашвар, Венгрия
3 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 367,789
Luxury family house on Vasvár, with a wonderful panorama
Параметры недвижимости в Vasvari jaras, Венгрия
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