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Квартиры в Vasvari jaras, Венгрия

Вашвар
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 65,604

Параметры недвижимости в Vasvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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