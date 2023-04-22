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Дома в Вашвар, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 19,760
Дом 6 комнат в Вашвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Вашвар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 169 м²
€ 129,100
Дом 3 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 26,084
Дом 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 55,329
Дом 3 ванных в Вашвар, Венгрия
Дом 3 ванных
Вашвар, Венгрия
3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 364,078
Luxury family house on Vasvár, with a wonderful panorama
Realting.com
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