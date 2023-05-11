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Квартиры в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 48,460
Квартира 6 комнат в Вашарошнамень, Венгрия
Квартира 6 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€ 126,534
Квартира 8 комнат в Тарпа, Венгрия
Квартира 8 комнат
Тарпа, Венгрия
Комнаты 8
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
€ 1,100,000

Параметры недвижимости в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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