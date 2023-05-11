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Жильё в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

Вашарошнамень
36
65 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 17,499
Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты в Hetefejercse, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetefejercse, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 36,345
Дом 2 комнаты в Hetefejercse, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetefejercse, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 26,922
Дом 2 комнаты в Лонья, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лонья, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 42,806
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 20,999
Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 64,613
Дом 3 комнаты в Лонья, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 18,845
Дом 3 комнаты в Барабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барабаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 43,075
Дом 3 комнаты в Тарпа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тарпа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 21,268
Дом 3 комнаты в Nagyvarsany, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagyvarsany, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 67,278
Дом 2 комнаты в Тисаадонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаадонь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 175 м²
€ 30,960
Дом 1 комната в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 1 комната
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 24,230
Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
€ 80,497
Дом 3 комнаты в Gelenes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gelenes, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€ 34,999
Дом 2 комнаты в Aranyosapati, Венгрия
Дом 2 комнаты
Aranyosapati, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 17,769
Дом 5 комнат в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€ 102,304
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 150,764
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
€ 40,922
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 38,499
Дом 2 комнаты в Лонья, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лонья, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 33,383
Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€ 102,304
Дом 2 комнаты в Gelenes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gelenes, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 21,268
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€ 30,960
Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 48,460
Дом 3 комнаты в Лонья, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€ 10,769
Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 48,460
Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 102,304
Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€ 78,074

Параметры недвижимости в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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