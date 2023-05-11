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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Вашарошнаменьский яраш
Жильё в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия
Вашарошнамень
36
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65 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3
1
110 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
1
50 м²
€ 17,499
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3
1
110 м²
€ 53,575
Дом 2 комнаты
Hetefejercse, Венгрия
2
1
54 м²
€ 36,345
Дом 2 комнаты
Hetefejercse, Венгрия
2
1
65 м²
€ 26,922
Дом 2 комнаты
Лонья, Венгрия
2
1
70 м²
€ 42,806
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
1
80 м²
€ 20,999
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4
1
110 м²
€ 64,613
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
3
1
120 м²
€ 18,845
Дом 3 комнаты
Барабаш, Венгрия
3
1
60 м²
€ 43,075
Дом 3 комнаты
Тарпа, Венгрия
3
1
100 м²
€ 21,268
Дом 3 комнаты
Nagyvarsany, Венгрия
3
1
160 м²
€ 67,278
Дом 2 комнаты
Тисаадонь, Венгрия
2
175 м²
€ 30,960
Дом 1 комната
Вашарошнамень, Венгрия
1
1
33 м²
€ 24,230
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4
1
142 м²
€ 80,497
Дом 3 комнаты
Gelenes, Венгрия
3
1
145 м²
€ 34,999
Дом 2 комнаты
Aranyosapati, Венгрия
2
1
72 м²
€ 17,769
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
5
2
195 м²
€ 102,304
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
1
62 м²
€ 150,764
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
77 м²
€ 40,922
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
1
60 м²
€ 38,499
Дом 2 комнаты
Лонья, Венгрия
2
1
72 м²
€ 33,383
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3
2
106 м²
€ 102,304
Дом 2 комнаты
Gelenes, Венгрия
2
1
100 м²
€ 21,268
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
1
97 м²
€ 30,960
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3
1
110 м²
€ 48,460
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
3
1
83 м²
€ 10,769
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2
1
81 м²
€ 48,460
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3
1
110 м²
€ 102,304
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4
1
113 м²
€ 78,074
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Параметры недвижимости в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия
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