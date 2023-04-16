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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Вашарошнаменьский яраш
Вашарошнамень
Купить недвижимость в Вашарошнамень, Венгрия
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36 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 20,675
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 63,614
Дом 1 комната
Вашарошнамень, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 23,855
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
142 м²
€ 87,469
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 100,722
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 148,433
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
77 м²
€ 40,289
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 37,903
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 100,722
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 30,482
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 47,711
Квартира 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 59,638
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 47,711
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 100,722
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 76,867
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 44,000
Квартира 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 47,711
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 54,337
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 35,783
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
€ 84,819
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 50,096
Квартира 6 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 124,578
Дом 5 комнат
Вашарошнамень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
€ 85,349
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 84,819
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 54,337
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 47,711
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 31,807
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 26,241
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 49,036
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 66,265
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