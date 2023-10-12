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Жильё с видом на море в медье Ваш, Венгрия

Szombathelyi jaras
195
Сомбатхей
162
Koszegi jaras
59
Sarvari jaras
58
Koermendi jaras
56
Кёсег
33
Vasvari jaras
27
Celldoemoelki jaras
26
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Rabapaty, Венгрия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/20
Проект предлагает выдающиеся, светлые апартаменты в стильном высотном здании, расположенном …
€43,755

Типы недвижимости в медье Ваш

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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