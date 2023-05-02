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Дома в Varpalotai jaras, Венгрия

Варпалота
15
Берхида
13
33 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 229,728
Дом 4 комнаты в Петфюрде, Венгрия
Дом 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 100,640
Дом 1 комната в Варпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 66,020
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 64,410
Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 21,470
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 101,982
Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 69,777
Дом 6 комнат в Петфюрде, Венгрия
Дом 6 комнат
Петфюрде, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 147,337
Дом 5 комнат в Варпалота, Венгрия
Дом 5 комнат
Варпалота, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 174,443
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 43,477
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 42,671
Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 72,192
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 111,375
Дом 2 комнаты в osi, Венгрия
Дом 2 комнаты
osi, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 48,307
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 106,008
Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 62,397
Дом 5 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 5 комнат
Берхида, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м²
€ 104,666
Дом 5 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 5 комнат
Берхида, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 93,662
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 80,244
Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 66,825
Дом 6 комнат в Варпалота, Венгрия
Дом 6 комнат
Варпалота, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 120,768
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 71,119
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 66,825
Дом 5 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 5 комнат
Берхида, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 236 м²
€ 214,699
Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,825
Дом 4 комнаты в Теш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Теш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 158,340
Дом 6 комнат в Варпалота, Венгрия
Дом 6 комнат
Варпалота, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 114,059
Дом 2 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 2 комнаты
Берхида, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 44,282
Дом в Берхида, Венгрия
Дом
Берхида, Венгрия
340 м² Количество этажей 1
€ 223,230
В ЦЕНТРЕ БЕРХИДЫ 30 ЛЕТ ПРИНЯТО ЗЕРКАЛО СУПЕР И ДРУГОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПРОДАЕТСЯ С 1…
Коттедж 3 ванных в Теш, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Теш, Венгрия
3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 221,219
Восточный один - Bakony его самая высокая точка предложение на продажу в среде, понравившейс…

Параметры недвижимости в Varpalotai jaras, Венгрия

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