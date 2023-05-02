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  5. Varpalotai jaras

Жильё в Varpalotai jaras, Венгрия

Варпалота
40
Берхида
13
60 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 64,410
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 72,461
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 53,675
Дом 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 229,728
Дом 4 комнаты в Петфюрде, Венгрия
Дом 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 100,640
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 68,704
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 59,042
Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 57,969
Дом 1 комната в Варпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 66,020
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 50,723
Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 70,314
Квартира 2 комнаты в Петфюрде, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Петфюрде, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 53,675
Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 45,087
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 74,876
Квартира 4 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 120,500
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 64,410
Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 21,470
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 88,295
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 101,982
Квартира 4 комнаты в Петфюрде, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 74,071
Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 69,777
Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 85,343
Дом 6 комнат в Петфюрде, Венгрия
Дом 6 комнат
Петфюрде, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 147,337
Дом 5 комнат в Варпалота, Венгрия
Дом 5 комнат
Варпалота, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 174,443
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 43,477
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 69,240
Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 60,384
Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 42,671
Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 72,192
Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 65,617

Параметры недвижимости в Varpalotai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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