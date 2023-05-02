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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Varpalotai jaras
Жильё в Varpalotai jaras, Венгрия
Варпалота
40
Берхида
13
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60 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 64,410
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 72,461
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 53,675
Дом 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 229,728
Дом 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 100,640
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 68,704
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 59,042
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 57,969
Дом 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 66,020
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 50,723
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 70,314
Квартира 2 комнаты
Петфюрде, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 53,675
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 45,087
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 74,876
Квартира 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 120,500
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 64,410
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 21,470
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 88,295
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 101,982
Квартира 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 74,071
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 69,777
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 85,343
Дом 6 комнат
Петфюрде, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
180 м²
€ 147,337
Дом 5 комнат
Варпалота, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 174,443
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 43,477
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 69,240
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 60,384
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 42,671
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 72,192
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 65,617
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Параметры недвижимости в Varpalotai jaras, Венгрия
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