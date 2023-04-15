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Купить дом в Варпалота, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 1 комнатав Варпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 65,204
Дом 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 100,722
Дом 3 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 68,915
Дом 5 комнатв Варпалота, Венгрия
Дом 5 комнат
Варпалота, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 182,891
Дом 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 42,144
Дом 3 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 71,301
Дом 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 109,999
Дом 3 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 61,626
Дом 6 комнатв Варпалота, Венгрия
Дом 6 комнат
Варпалота, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 119,276
Дом 2 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 66,000
Дом 3 комнатыв Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,000
Дом 6 комнатв Варпалота, Венгрия
Дом 6 комнат
Варпалота, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 112,650
Дом 2 ванныхв Варпалота, Венгрия
Дом 2 ванных
Варпалота, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 99,114
Замковый дворец, продается двухэтажный семейный дом площадью 160 кв.м - с участком 1670 кв.м…
Дом 1 ваннаяв Варпалота, Венгрия
Дом 1 ванная
Варпалота, Венгрия
1 ванных комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 79,441
Castle Palace, популярный Лончос, тихий район, продается двухэтажный семейный дом
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