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Квартиры в Вайя, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Вайя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вайя, Венгрия
4 Количество комнат 104 м²
€ 297,000
На продажу выставлена меблированная квартира в центральном 6-м районе Будапешта. Вся мебель …
Квартира 3 комнаты в Вайя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вайя, Венгрия
3 Количество комнат 93 м²
€ 233,000
Мы особенно рады предложить вам на продажу новую, полностью отремонтированную квартиру, расп…
Квартира 3 комнаты в Вайя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вайя, Венгрия
3 Количество комнат 60 м²
Цена по запросу
Продается меблированная квартира в самом центре Будапешта! Квартира расположена в самой ожи…
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