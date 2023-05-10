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Дома в Vaci jaras, Венгрия

Вац
52
orbottyan
48
113 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 76,728
Дом 2 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 91,266
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
€ 242,299
Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
€ 619,207
Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 398,420
Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 239,337
Дом 2 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€ 75,382
Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€ 201,915
Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€ 336,257
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 234,222
Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 121,122
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€ 96,650
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€ 250,106
Дом 2 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 127,880
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 123,841
Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 185,762
Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 209,992
Дом 7 комнат в Вац, Венгрия
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 195 м²
€ 395,485
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€ 242,029
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 215,107
Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 215,107
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€ 228,568
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 121,149
Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 37,691
Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 102,304
Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€ 174,993
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 94,227
Дом 7 комнат в Вац, Венгрия
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 260 м²
€ 605,746
Дом 8 комнат в Вац, Венгрия
Дом 8 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 322,796

Параметры недвижимости в Vaci jaras, Венгрия

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