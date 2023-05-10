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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vaci jaras
Дома
Дома в Vaci jaras, Венгрия
Вац
52
orbottyan
48
Дом
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113 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
75 м²
€ 76,728
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
2
1
32 м²
€ 91,266
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
1
240 м²
€ 242,299
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6
3
239 м²
€ 619,207
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6
2
170 м²
€ 398,420
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6
1
170 м²
€ 239,337
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
2
46 м²
€ 75,382
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
2
187 м²
€ 201,915
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4
1
129 м²
€ 336,257
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
2
240 м²
€ 234,222
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3
1
91 м²
€ 121,122
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
100 м²
€ 96,650
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
2
113 м²
€ 250,106
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
2
1
88 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4
2
130 м²
€ 127,880
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
80 м²
€ 123,841
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3
1
78 м²
€ 185,762
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
5
2
120 м²
€ 209,992
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
7
195 м²
€ 395,485
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
2
156 м²
€ 242,029
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
1
160 м²
€ 215,107
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4
2
100 м²
€ 215,107
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5
3
120 м²
€ 228,568
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
68 м²
€ 121,149
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1
1
50 м²
€ 37,691
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
3
2
80 м²
€ 102,304
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
4
2
123 м²
€ 174,993
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3
1
90 м²
€ 94,227
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
7
260 м²
€ 605,746
Дом 8 комнат
Вац, Венгрия
8
2
180 м²
€ 322,796
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Параметры недвижимости в Vaci jaras, Венгрия
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