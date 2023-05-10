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Квартиры в Vaci jaras, Венгрия

Вац
37
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39 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 77,805
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€ 121,149
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 80,739
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 118,430
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 93,958
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 112,803
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 74,574
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 212,415
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 134,341
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 91,266
Квартира 2 комнаты в orbottyan, Венгрия
Квартира 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 104,996
Квартира 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Квартира 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 139,995
Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€ 258,452
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 102,035
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€ 96,650
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 92,073
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
€ 183,070
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 68,651
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 85,881
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
€ 147,802
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 181,589
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 207,165
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 161,129
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 194,377
Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 61,921
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 130,437
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 135,553
Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 142,418
Квартира 1 ванная в Вац, Венгрия
Квартира 1 ванная
Вац, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
€ 91,650

Параметры недвижимости в Vaci jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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