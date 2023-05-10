Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Vaci jaras

Жильё в Vaci jaras, Венгрия

Вац
89
orbottyan
50
152 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 77,805
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 76,728
Дом 2 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 91,266
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€ 121,149
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
€ 242,299
Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
€ 619,207
Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 398,420
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 80,739
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 118,430
Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 239,337
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 93,958
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 112,803
Дом 2 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€ 75,382
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 74,574
Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€ 201,915
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 212,415
Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€ 336,257
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 234,222
Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 121,122
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€ 96,650
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 134,341
Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€ 250,106
Дом 2 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 94,227
Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 127,880
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 91,266
Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 123,841
Квартира 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Квартира 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 139,995
Квартира 2 комнаты в orbottyan, Венгрия
Квартира 2 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 104,996
Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 185,762
Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 209,992

Параметры недвижимости в Vaci jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти