Купить дом в Вац, Венгрия

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53 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
46 м²
€ 74,897
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
187 м²
€ 240,472
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 240,740
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 96,028
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
100 м²
€ 96,028
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 264,814
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 123,045
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
7 Количество комнат
195 м²
€ 374,217
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 253,847
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 213,723
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 213,723
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 227,098
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 120,370
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 37,448
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 93,621
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
7 Количество комнат
260 м²
€ 601,850
Дом 8 комнат
Вац, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 334,361
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 213,723
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 213,964
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 243,415
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 47,880
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
173 м²
€ 106,728
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 168,250
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
142 м²
€ 427,955
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
187 м²
€ 320,986
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 186,975
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 173,868
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 106,728
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
88 м²
€ 120,102
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 102,983
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