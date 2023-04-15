Купить квартиру в Вац, Венгрия

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Венгрия
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медье Пешт
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Вац
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35 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 93,354
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 112,078
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 74,094
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 211,049
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 141,502
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 90,679
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 256,789
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 101,378
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
52 м²
€ 79,979
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 96,028
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 91,481
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 93,354
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
167 м²
€ 181,892
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 71,954
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 68,210
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 85,329
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
115 м²
€ 146,851
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 180,421
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 205,833
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 160,092
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 193,127
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 61,522
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 134,681
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 129,598
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
€ 141,502
Квартира 1 ванная
Вац, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
1 Этаж
€ 90,927
Vác динамично развивающаяся, продается в новой части города-сада 69nm-, балкон, светлый, аме…
Квартира 1 ванная
Вац, Венгрия
1 ванных комнат
110 м²
€ 162,211
Vác динамично развивающаяся, новая садовая часть на продажу 110 кв.м + 25 кв.м. терраса, све…
Квартира 1 ванная
Вац, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
1 Этаж
€ 90,927
Vác динамично развивающаяся, продается в новой части города-сада 69 кв.м, большой балкон, св…
Квартира 1 ванная
Вац, Венгрия
1 ванных комнат
110 м²
€ 157,458
Vác динамично развивающаяся, новая садовая часть на продажу 110 кв.м + 25 кв.м. терраса, све…
Квартира 1 ванная
Вац, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
1 Этаж
€ 90,927
Vác динамично развивающаяся, продается в новой части города-сада 69 кв.м. -, большая квартир…
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