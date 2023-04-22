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Жильё в Уйкидьош, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 39,520
Дом 4 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 47,161
Дом 4 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 68,239
Дом 4 комнаты в Уйкидьош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйкидьош, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 51,377
Дом 2 ванных в Уйкидьош, Венгрия
Дом 2 ванных
Уйкидьош, Венгрия
2 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 170,339
На участке Ujkígyós на участке 1997 нм можно найти, строился в 2013 году, 285 нм, 2 уровня, …
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